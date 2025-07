“Vuole andare in Turchia”: addio Inter, parte la trattativa

E’ soprattutto il caso Calhanoglu a tenere banco in questo momento sul calciomercato dell’Inter. Il centrocampista turco non ha ancora ufficialmente manifestato al volontà di lasciare il club nerazzurro, ma allo stesso tempo si è mosso tramite il suo agente durante le ultime settimane dietro il forte corteggiamento da parte del Galatasaray.

Da qui è iniziata la ricerca da parte dell’Inter sul mercato di eventuali sostituti all’ex Milan che ha portato a calciatori del calibro di Ederson dell’Atalanta e Rovella della Lazio. All’estero, invece, altri profili accostati sono stati quelli di Richard Rios del Palmeiras e Orkun Kokcu del Benfica. Quest’ultimo, però, potrebbe sfumare definitivamente nelle prossime ore.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista turco “ha informato il Benfica di voler andare al Besiktas”. Le trattative tra i due club sono dunque iniziate e l’affare potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni. L’Inter, che non è andata oltre il semplice sondaggio per Kokcu, dovrà presto eliminare il suo nome dalla lista degli obiettivi.