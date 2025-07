Inter, riflessioni su Acerbi: può dire addio SUBITO

Il processo di ringiovanimento dell’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato è piuttosto evidente come confermato dagli addii di Correa e Arnautovic, più quello probabile di Taremi ma sono anche altri i giocatori esperti in bilico come Sommer, Calhanoglu e Acerbi, tutti questi sono infatti stati protagonisti di voci di mercato.

Del futuro di Francesco Acerbi in particolare si parla ancora in queste ore con l’Inter che vorrebbe prendere dal Parma un talento giovane perla difesa come Giovanni Leoni e fare quindi spazio in rosa cedendo l’esperto ex Lazio che ha nel contratto una clausola con penale per rescindere subito l’accordo.

Il quotidiano Libero oggi scrive del futuro di Acerbi tenendo aperta la porta per un possibile addio del numero 15: “Le riflessioni riguardano Acerbi: rescindere pagando la penale da 500 mila euro per dare il giusto spazio (in campo e a livello mediatico) al nuovo volto della difesa che, ad oggi, risponde al nome di Leoni”.