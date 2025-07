L’Inter fissa il prezzo di Taremi e cerca QUESTO attaccante

E’ uno stallo solo apparente quello che sta attraversando il mercato dell’Inter in questo momento. Il club nerazzurro, infatti, sta lavorando giorno e notte per cercare di sbloccare alcune importanti cessioni prima di tornare a caccia di altri obiettivi. La società anche quest’anno ha deciso di blindare tutti i suoi big, ma allo stesso tempo sta tentando di massimizzare l’addio di qualche esubero.

Chi non rientra ad esempio nei piani del club per la prossima stagione è Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non ha disputato una prima annata a Milano all’altezza delle aspettative che lo avevano accompagnato e per questa ragione è stato inserito nella lista dei partenti. Per lui non sono ancora state formalizzate delle proposte ufficiali, ma solo qualche timido sondaggio dalla Premier League.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha fissato per il cartellino di Taremi una valutazione da circa 8-10 milioni di euro e si aspetta che a breve possa davvero muoversi qualcosa. Una volta definita la cessione dell’attaccante ex Porto, il club nerazzurro potrà andare alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben definite e diverse dagli attuali centravanti in rosa. Un calciatore più dinamico e versatile, capace di sapersi adattare anche a più moduli e posizioni diverse.