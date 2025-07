Rebus Bisseck per l’Inter: ADDIO con questa offerta

Tra i tanti nomi del mercato dell’Inter, si è parlato nelle scorse settimane anche della possibile cessione di Yann Bisseck. Voci che sono state smentite più volte, specialmente negli ultimi giorni, da parte del club nerazzurro che crede parecchio nella crescita ulteriore del difensore centrale. Un ragazzo cresciuto tantissimo nelle ultime due stagioni e che ha meritato di guadagnarsi il posto da titolare anche in gare parecchio delicate.

Nonostante ciò, agli occhi del mercato viene chiaramente visto come una grande possibilità di plusvalenza per l’Inter: pagato poco più di 7 milioni dall’Aarhus con una grande intuizione dei dirigenti nerazzurri, Bisseck vale oggi almeno 35 milioni di euro. Davanti ad un’offerta di tale calibro, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, il club interista potrebbe effettivamente vacillare.

Questo anche in virtù di un desiderio di mercato dell’Inter in entrata che porta a Giovanni Leoni del Parma. Il difensore classe 2006 ha una valutazione molto simile a quella di Bisseck e potrebbe schizzare sino ai 40 milioni. Qualora dunque dalla Premier League arrivasse una proposta molto elevata per il tedesco, l’Inter non ci penserebbe troppo ad accettare e reinvestire il tesoretto sul difensore del futuro della Nazionale Italiana.