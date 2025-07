In Spagna: 3 colpi del Real Madrid, uno è un BIG dell’Inter

Dopo l’eliminazione molto pesante (4-0) in semifinale del Mondiale per Club per mano del PSG, sono ore di grandi riflessioni per il Real Madrid del suo nuovo allenatore Xabi Alonso, che ha preso il posto dell’italiano Carlo Ancelotti. In Spagna non è stata infatti presa bene questa sconfitta perché si tema possa aver segnato un grosso gap.

Il timore dei tifosi del Real Madrid è che questo ko abbia certificato la distanza che c’è con il PSG anche in ottica della prossima Champions League. Per questo motivo vengono chiesti tre nuovi colpi alla dirigenza dei blancos. Come sottolinea il media iberico Fichajes.net, uno di questi è anche un giocatore dell’Inter.

I tre nomi in questione sono i difensori Ibrahima Konaté del Liverpool e Alvaro Carreras del Benfica ma anche Davide Frattesi. Va però evidenziato per correttezza che la fonte che rilancia questa news non è del tutto autorevole e che l’Inter ha recentemente blindato il suo centrocampista ma in Spagna sembrano pensarla diversamente.