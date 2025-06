3 richieste formali per il talento: l’Inter vuole 10 milioni

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter è stato in grado di produrre diversi talenti di grande qualità che hanno permesso alle formazioni nerazzurre minori di vincere tanti titoli Under (come l’ultimo campionato Primavera 1 vinto poche settimane fa) ma anche di poter aver diversi giovani interessanti per la prima squadra.

Due esempi recenti sono Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni che si stanno mettendo in mostra con il nuovo allenatore Cristian Chivu nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un altro gioiello del vivaio nerazzurro è Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 che nell’ultima stagione ha brillato in Svizzero col Lucerna.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono pronte tre richieste per l’Inter e arrivano tutte dall’estero. Ad aver messo gli occhi su Stankovic sono state Wolfsburg e Stoccarda in Germania oltre al Club Brugge in Belgio: la società nerazzurra chiede circa 10 milioni di euro per cedere il centrocampista della selezione serba U21.