Riscatto UFFICIALE: Zalewski è di proprietà dell’Inter

Dopo gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, arriva un altro annuncio ufficiale dell’Inter in merito al mercato in entrata. Questa volta non si tratta di un volto nuovo che si unisce al gruppo nerazzurro ma del riscatto del cartellino di un calciatore arrivato in prestito a gennaio come Nicola Zalewski che ora è al 100% dell’Inter.

Il cartellino del laterale classe 2002 è infatti adesso pienamente nelle mani del club nerazzurro che ha esercitato il diritto di riscatto dalla Roma assicurandosi così a titolo definitivo le prestazioni del giocatore italo-polacco. Lo ha reso noto la stessa Inter con un comunicato formale diramato sui propri profili social e sul sito ufficiale.

Di seguito la nota ufficiale della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall’AS Roma. Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell’Inter a titolo definitivo”.