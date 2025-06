Mercato Inter: c’è anche la Juve sull’obiettivo per l’attacco

Uno dei principali obiettivi in entrata per l’Inter in questa sessione estiva di mercato è senza dubbio quello di trovare dei rinforzi per il reparto d’attacco visto che servono dei sostituti per i partenti Correa e Arnautovic, a questi potrebbe aggiungersi anche Taremi che è in uscita dalla prima squadra nerazzurra.

Oltre a cercare nuovi attaccanti per la prima squadra di Chivu, i dirigenti nerazzurri dovranno trovare dei rinforzi anche per il gruppo Under 23 che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C per la prima volta nella sua storia. Anche per questa squadra servono dei nuovi innesti nel reparto d’attacco e c’è una sfida con la Juventus.

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, l’Inter sta sondando la pista per il giovane classe 2006 Giacomo Gabbiani. Su questo talentuoso centravanti della Cremonese ci sono sia i nerazzurri che i rivali della Juventus: per entrambe potrebbe essere un profilo utile in ottica gruppo U23 che gioca in Serie C.