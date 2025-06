Spunta la pista per la cessione di Taremi: “Agenti a lavoro”

Uno dei giocatori che ha reso di meno nell’ultima stagione dell’Inter, soprattutto in base alle aspettative che c’erano al momento del suo arrivo, è Mehdi Taremi. Dopo l’avventura al Porto con tanti gol anche in Champions League, i tifosi nerazzurri si aspettavano che l’iraniano potesse offrire un contributo migliore alla causa.

Così però non è stato e ora Taremi può lasciare l’Inter a soli dodici mesi di distanza dal suo arrivo in Italia. La società nerazzurra vuole infatti ringiovanire la rosa e abbassare anche il monte ingaggi: ecco quindi che l’iraniano viene considerato uno dei primi elementi in organico da cedere. Nel frattempo spunta una pista per il suo addio.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’agente di Taremi è al momento al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito e sta sondando proprio in queste ore il mercato turco. Ha avuto un contatto con il Besiktas, club che potrebbe forse prendere in considerazione l’acquisto della punta dell’Inter.