Barella: “Finale Champions? Ecco cosa ci siamo detti in gruppo”

In occasione delle partite del Mondiale per Club negli Stati Uniti, il centrocampista Nicolò Barella ha parlato della pesante sconfitta di alcune settimane fa della sua Inter contro il PSG in finale di Champions League. Queste le sue parole ai microfoni dei colleghi di DAZN direttamente dagli Stati Uniti per il torneo FIFA.

SCONFITTA IN FINALE – “Diciamo che una risposta non ce l’ho e una spiegazione probabilmente non c’è, un insieme di tanti fattori. Faccio fatica a dire perché. Abbiamo cercato anche di parlarci, per confrontarci tra i più grandi, non per avere un colpevole ma per capire le sensazioni di ognuno di noi. Ed erano tante e diverse quindi vuol dire che c’erano tanti elementi. Però il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta. Purtroppo è arrivato in finale e il dispiacere è quello. Ma mi tengo il percorso fatto”.

FUTURO – “Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo ma ne abbiamo battute altre due fortissime, mi tengo il percorso, l’esperienza e quello che posso fare è cercare ora di dare il meglio che posso per aiutare i miei compagni, la società, e il mister che con il suo staff si sono presentati in maniera incredibile, e cercare di fare del mio meglio”.