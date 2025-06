L’addio all’Inter di Taremi libera un NUOVO acquisto

Sono giorni estremamente complicati per Mehdi Taremi che è a forte rischio come tutto il popolo iraniano dopo l’inasprimento del conflitto con Israele. Il centravanti dell’Inter è infatti rimasto bloccato nella capitale del suo paese, Teheran, e non ha potuto raggiungere la sua squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Una volta che Taremi potrà lasciare l’Iran e tornare in Italia verrà definito il suo futuro dal punto di vista sportivo visto che potrebbe essere ceduto ad un’altra squadra. In questo suo primo anno di Serie A non ha convinto e l’Inter vorrebbe venderlo per puntare su nuovi attaccanti più giovani come Bonny e Hojlund.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i nerazzurri ora cerchino la firma della punta del Parma e poi punteranno sul danese dello United, una volta ceduto Taremi: “Una volta chiuso l’affare Bonny, l’Inter si concentrerà sulla situazione Taremi: l’iraniano è sul mercato, non appena troverà sistemazione il ds nerazzurro Piero Ausilio è pronto ad affrontare il tema Hojlund”.