Romano: “Cambiano le trattative per Hojlund e Bonny”

Mentre due talenti molto giovani come Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni si stanno mettendo in luce al Mondiale per Club grazie al loro mentore Cristian Chivu, l’Inter ragiona anche sul calciomercato per quanto riguarda il reparto offensivo della sua squadra e spuntano novità sui suoi obiettivi principali dell’estate.

I due nomi che da ormai diverse settimane vengono accostati con maggiore insistenza all’Inter per il reparto avanzato sono quelli di Ange-Yoan Bonny del Parma (prima scelta assoluta) e di Rasmus Hojlund del Manchester United. Quest’ultimo al momento appare più indietro nelle gerarchie della dirigenza nerazzurra per gli alti costi.

Sul proprio canale YouTube in italiano, l’esperto Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi nerazzurri spiegando: “L’Inter sta preparando un’offerta migliore per Bonny. Ci saranno nuovi contatti dopo l’offerta da 22 milioni più 3 di bonus, il Parma vorrebbe qualcosa in più e ci si aspetta una proposta migliorativa dell’Inter che continua a lavorare e può alzare la parte fissa. I contatti per Hojlund continuano sia lato giocatore che lato club ma non ha ancora affondato perché la richiesta è molto alta”.