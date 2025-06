Chivu decide il futuro di Carboni: ecco gli scenari di mercato

L’ultima partita giocata dall’Inter contro l’Urawa Red Diamonds ha permesso a tutti i tifosi nerazzurri di poter tornare ad esultare per una vittoria e lo hanno potuto fare nei minuti di recupero del secondo tempo grazie al gol allo scadere di Valentin Carboni che ha siglato il gol del 2-1 e ha esultato a lungo.

Per il talento argentino si è trattato di un gol liberatorio visto che è arrivato otto mesi dopo il suo brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tutto l’ultimo campionato che avrebbe dovuto giocare in Francia con la maglia del Marsiglia. Ora per lui si aprono nuovi scenari sul futuro e su una possibile permanenza all’Inter.

Il Corriere dello Sport oggi scrive che il futuro di Carboni si capirà nelle prossime settimane. Come per Pio Esposito, la speranza di Chivu è quella di poter veder crescere due talenti classe 2005 che lui ha lanciato anche ai tempi della Primavera ma molto dipenderà anche dalle sue prestazioni in questo Mondiale. Se si confermerà su questo livello potrà restare altrimenti è possibile un nuovo prestito.