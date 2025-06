Perché Pio Esposito può restare all’Inter dopo il Mondiale

Cristian Chivu ha un rapporto speciale con Pio Esposito dai tempi delle giovanili dell’Inter. Per questo motivo, non ha stupito più di tanto la scelta del tecnico di buttarlo subito nella mischia nel secondo tempo della sfida con gli Urawa Red Diamonds. Una chance importante per il giovane classe 2005, che negli Stati Uniti si gioca una fetta importante di futuro.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la permanenza in nerazzurro anche dopo il Mondiale per Club non è da escludere. Secondo il quotidiano, Pio Esposito potrebbe essere parte della rosa almeno fino a gennaio.

Un ruolo decisivo, però, lo giocherà proprio Chivu, che dovrà decidere se continuare a puntare su di lui o se sia il caso di fargli fare maggiore esperienza in prestito in Serie A. Esposito potrebbe partire titolare contro il River Plate e la sua prestazione potrebbe anche orientare le scelte futuro del tecnico rumeno.