L’Inter sogna il TOP PLAYER a centrocampo: “Si può fare”

Il calciomercato dell’Inter si sta concentrando sul colpo in attacco, ma il lavoro della dirigenza si estenderà sicuramente anche su altri fronti nelle prossime settimane. Ad esempio, a centrocampo potrebbero arrivare nuovi innesti, specie in caso di partenza di Hakan Calhanoglu.

Ne ha parlato Marco Barzaghi sul suo canale YouTube, sottolineando come non sia ad escludere un grande colpo in mediana, come quello di Ederson dell’Atalanta. Per il giornalista, l’operazione è fattibile, sebbene servano alcuni incastri, che comprendono lo stesso Calhanoglu e Asllani.

Queste le sue parole:

“Ederson si può fare. Ne parlano a Bergamo anche fonti vicine all’Atalanta. Piace Asllani, che potrebbe essere il suo sostituto ed è valutato circa 20 milioni di euro. Mancherebbero poi 30 milioni. Potrebbero essere finanziati da una cessione di Calhanoglu, ma per ora non si muove nulla. L’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen, potrebbe chiudere la possibilità per il Galatasaray. A quel punto potrebbero avere i fondi per offrire i 30 milioni minimi che l’Inter chiede per Calhanoglu”.