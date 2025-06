Così Chivu cambia il futuro di Calhanoglu: cosa succede ora

La nuova Inter di Cristian Chivu si sta già mettendo in mostra al Mondiale per Club. Sebbene il tecnico non abbia ancora avuto molto tempo per lavorare, alcune novità si sono già viste. C’è da capire se in questa versione inedita dei nerazzurri ci sarà spazio per Hakan Calhanoglu.

Come scrive Tuttosport, se il tecnico romeno dovesse insistere con il 3-4-2-1 e il doppio trequartista non è detto che il turco risulti ancora fondamentale nel progetto dell’Inter. In questo senso, allora, le voci su un suo possibile addio al Galatasaray potrebbe assumere un altro significato.

Molto dipenderà dal giocatore, che non si è ancora esposto sul suo futuro. Calhanoglu, però, dovrà chiarire presto la sua volontà e le novità tattiche di Chivu potrebbero anche avere un ruolo in questa scelta.

Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa ufficiale tra l’Inter e il Galatasaray, ma il club turco non sembra intenzionato a spendere più di 15 milioni di euro. Una distanza netta rispetto alle richieste nerazzurre, fissate tra i 25 e i 30 milioni di euro.