Bonny all’Inter: novità dell’ultimo minuto sulla formula

Ange-Yoan Bonny sembra destinato a essere il primo rinforzo offensivo in casa Inter. Il trasferimento dell’attaccante del Parma dovrebbe essere finalizzato questa settimana, con un incontro tra i due club, che dovrebbe definire tutti i dettagli dell’operazione.

In questo senso, come scrive oggi Tuttosport, potrebbero esserci delle novità. L’operazione dovrebbe attestarsi intorno ai 25 milioni di euro, ma la formula potrebbe essere diversa rispetto a quanto previsto inizialmente.

Come già accaduto in passato, l’Inter potrebbe impostare l’acquisto come un prestito oneroso con ob-

bligo di riscatto. In questo caso, la quota da dare subito al Parma potrebbe coperta dalla cessione di un giocatore agli emiliani. Il nome principale è quello di Sebastiano Esposito, valutato 7-8 milioni di euro.