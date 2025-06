Futuro all’Inter o addio: Di Marzio ANNUNCIA il riscatto

La finestra dedicata ai riscatti dei prestiti è ufficialmente iniziata e in casa Inter ci sono diverse situazioni che andranno definite in questi giorni. Dopo il primo riscatto ufficiale annunciato ieri, nella mattinata sarebbe stata completata un’altra operazione, questa volta in uscita.

Infatti, come annunciato da Gianluca Di Marzio, il Venezia ha esercitato il riscatto di Filip Stankovic dall’Inter. Come confermato da Sky Sport, la cifra del riscatto sarebbe di 2 milioni di euro. Il portiere classe 2002 era stato grande protagonsita con i lagunari, prima di subire un grave infortunio al ginocchio sinistro.