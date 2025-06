Sebastiano Esposito, deciso il futuro: 2 vie percorribili

Nel corso di questo Mondiale per Club i tifosi dell’Inter hanno potuto rivedere in campo in un match ufficiale della loro squadra, un talento come Sebastiano Esposito che negli scorsi anni sembrava destinato a grandi cose ed era uno dei prodotti del vivaio nerazzurro più interessanti. Dopo tanti prestiti ora à tornato alla casa madre.

Chivu lo sta sfruttando negli Stati Uniti per questo nuovo torneo estivo ufficiale della FIFA ma non è certa la sua permanenza. Anzi, al momento sembrerebbe essere un’ipotesi remota: l’Inter proverà ad inserirlo come contropartita tecnica nell’affare con il Parma per Bonny ma su di lui ci sono anche altri interessamenti da club di Serie A.

Oltre alla possibilità di essere usato come pedina scambio con i ducali, c’è infatti una seconda opzione nel futuro di Sebastiano Esposito. Come riportato da Alfredo Pedullà, è previsto un contatto tra Inter e Fiorentina perché la società viola è molto interessata alla punta nerazzurra classe 2002 e in scadenza di contratto nel 2026.