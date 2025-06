Gazzetta: “Chivu preferisce un SOLO nome per il dopo Calha”

In questa fase di calciomercato l’Inter è alle prese anche con le voci su un possibile addio di Hakan Calhanoglu che è tentato da un possibile ritorno a casa sua, in Turchia, per firmare con il Galatasaray. Il club di Istanbul non ha però ancora fatto l’offerta giusta alla società nerazzurro e quindi non è ancora vicina la chiusura di questo affare.

Nel frattempo però l’Inter ragiona su una lista di possibili sostituti, per non farsi cogliere impreparata qualora il numero 20 turco dovesse davvero partire nel corso di questa sessione estiva di mercato. Tra i vari profili sondati ce n’è uno che il tecnico Cristian Chivu apprezza particolarmente, visto che lo riporta al suo periodo sulla panchina del Parma.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il regista che l’allenatore rumeno preferirebbe per la sua Inter sarebbe Adrian Bernabé del Parma. Avvalendosi anche delle previsioni dei bookmakers, la rosea analizza così il mercato dell’Inter e sottolinea che la pista che porta al talentuoso centrocampista spagnolo va assolutamente tenuta in considerazione.