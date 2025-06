Chi è Tantashev, l’arbitro di Inter-River: scoppia la POLEMICA

L’ultima partita del girone E del Mondiale per Club per l’Inter sarà quella contro il River Plate. Le due squadre non sono ancora certe del passaggio del turno ma vogliono vincere questo scontro diretto per prendersi il primo posto. La sfida inizierà nella notte tra mercoledì e giovedì alle ore 3 italiane (qui dove vederla).

La FIFA nel frattempo ha reso note le designazioni arbitrali per Inter-River Plate e il direttore di gara scelto per questo match è Ilgiz Tantashev. Il fischietto uzbeko non ha mai arbitrato nessuna squadra italiana nella sua carriera e si appresta quindi a fare il suo debutto con i nerazzurri nel torneo che si disputa negli Stati Uniti.

Questa designazione non è però affatto piaciuta in Argentina. Come sottolinea Tyc Sports, Tantashev è l’arbitro della sfida tra Francia e Argentina nei quarti delle Olimpiadi di Parigi 2024: una gara che è finita con una folle rissa e che ha visto il passaggio del turno dei francesi ma con grandi polemiche dei sudamericani.