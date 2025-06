Dove vedere Inter-River Plate: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-River Plate, fase a gironi Mondiale per Club

Eccoci giunti all’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club per quanto riguarda il Gruppo E. Giovedì 26 giugno 2025 alle 3 del mattino (orario italiano) si disputerà Inter-River Plate, gara in programma allo stadio Lumen Field di Seattle. I due club comandano l’attuale classifica con 4 punti a testa, due in più rispetto al Monterrey che dovrà invece vedersela con l’Urawa Red Diamonds.

Un’ultima giornata tutta da vivere, nella quale Inter e River Plate si giocheranno dunque il passaggio agli ottavi di finale (TUTTE LE COMBINAZIONI PER IL PASSAGGIO DEL TURNO DELL’INTER). Ricordiamo, inoltre, che i nerazzurri non avranno nessun calciatore squalificato per questo match, mentre gli argentini dovranno fare a meno di tre titolarissimi dopo le sentenze dell’ultimo turno. Vediamo dunque tutte le informazioni su dove vedere Inter-River Plate (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-RIVER-PLATE).

Inter-River Plate, dove vederla: Dazn o Mediaset?

Inter-River Plate verrà trasmessa in Italia giovedì 26 giugno alle ore 03:00 del mattino in diretta tv su DAZN e in modalità gratuita per tutti gli utenti. Sarà dunque sufficiente registrarsi con un’email e, a quel punto, guadare il match senza costi aggiuntivi o abbonamento. L’ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club, decisivo per le speranze qualificazione dei nerazzurri, sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Inter-River Plate, inoltre, sarà visibile in chiaro anche su Mediaset e nello specifico su Italia 1. Il match potrà essere seguito non solo in tv, ma anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity, gratis per tutti gli appassionati. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-River Plate in diretta insieme a voi!