Probabili formazioni Inter-River Plate: Pio Esposito dal 1′

Sarà Inter-River Plate l’ultima gara della fase a gironi del Mondiale per Club per la formazione di Cristian Chivu. Le due squadre si giocano il passaggio agli ottavi insieme al Monterrey, impegnato invece contro l’Urawa Red Diamonds (QUI TUTTE LE COMBINAZIONI PER GLI OTTAVI).

Inter-River Plate si disputerà giovedì 26 giugno alle 3 del mattino (orario italiano) con numerose assenze sia da una parte che dall’altra tra infortuni e squalifiche. Per quanto riguarda le possibili scelte di Chivu, ci aspettiamo un ritorno al 3-5-2 con il lancio di Pio Esposito dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-RIVER PLATE).

Queste le probabili formazioni di Inter-River Plate: