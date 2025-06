Colpo di scena in mediana per l’Inter: cambia il suo futuro

L’addio di Simone Inzaghi dalla panchina dell’Inter dopo quattro anni porterà una ventata di novità in campo, come già visto in parte nelle prime gare dell’era Chivu, ma anche a livello di gestione della rosa. Infatti, con il nuovo tecnico in panchina anche il futuro di alcuni calciatori potrebbe assumere una traiettoria diversa.

Tra questi c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista era stato al centro di diverse voci di mercato lo scorso gennaio e il suo addio in estate sembrava essere molto probabile. Non è un caso, in questo senso, l’interesse di diverse squadre nei suoi confronti.

Tuttavia, il suo futuro potrebbe subire una sterzata improvvisa. Come riportato da Nicolò Schira sui propri social, l’Inter vorrebbe trattenere Frattesi. Non solo, il club sarebbe pronto anche ad avviare le trattative per il prolungamento di contratto, a partire già dalla prossima settimana.