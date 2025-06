Non solo Serie A su Frattesi: contatti con due BIG straniere

Il nome di Davide Frattesi rimbalza tra i rumours del calciomercato italiano da ormai sei mesi. A gennaio sono infatti venute a galla le prime voci di un possibile addio del centrocampista classe 1999 all’Inter, perché desidera giocare con più spazio di quanto gli concedeva l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Dopo le voci invernale sulla Roma, nelle scorse settimane è passato in pole position in Napoli (qualora l’Inter aprisse la porta ad un possibile addio del suo numero 16). Adesso però non ci sono soltanto club italiani su Frattesi ma anche due big straniere che sono state sicuramente attirate dai suoi gol pesanti in Champions League.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, le due squadre europee interessate a Frattesi sono l’Atletico Madrid e il Manchester United. Entrambe avrebbero aggiunto la mezzala romana nel loro elenco obiettivi ma adesso l’Inter non è certa di voler cedere il ragazzo che andrà prima valutato dal nuovo tecnico Chivu.