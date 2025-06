Inter, River e Monterrey: il Supercomputer prevede chi passa

Nella notte l’Inter scende in campo per l’ultima partita del girone nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri di Cristian Chivu sfidano il River Plate e in palio ci sono ancora sia il primo che il secondo posto. In contemporanea giocherà anche il Monterrey che affronterà il già eliminato da tutto, Urawa Red Diamonds.

Ci sono quindi due posti a disposizione negli ottavi di finale del torneo per tre squadre in lotta. Il Supercomputer di Opta come sempre ha fatto le sue previsioni basate su calcoli di dati e statistiche con l’utilizzo del loro algoritmo. Stando alla previsione e alle percentuali fornite, l’Inter potrebbe star tranquilla.

Le percentuali infatti vedono l’Inter favorita con ben il 94,30% di chance di passare il turno (e anche il 78,62% di possibilità di vincere il girone piazzandosi al primo posto), buone possibilità anche per il River Plate che il 59,88% di possibilità di qualificarsi agli ottavi e infine c’è il Monterrey che non va oltre il 45,82% di speranze di qualificazione.