Thuram e Dumfries recuperano per il River? Chivu SVELA tutto

A poche ore dalla partita tra Inter e River Plate, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu a concesso un’intervista ai colleghi di DAZN direttamente dagli Stati Uniti. Il tecnico rumeno ha parlato anche degli infortunati che ci sono attualmente nel suo gruppo squadra, una lista non priva anche di qualche grande nome.

Tra i big della rosa nerazzurra al momento fermi per infortunio spiccano dei nomi del calibro di Pavard, Thuram e Frattesi. C’è invece un altro titolare come Dumfries che ha recuperato e che potrebbe scendere in campo contro la formazione argentina, dal primo minuto oppure anche solo a gara in corso per uno spezzone.

Queste le parole di Chivu sugli infortunati dell’Inter in vista del match decisivo per il passaggio del girone al Mondiale per Club: “Thuram non è ancora a disposizione. Rimaniamo ottimisti: sarebbe pronto per gli ottavi, se passiamo il turno. Dumfries si allena in gruppo da un paio di giorni, ora sta bene e si è ripreso. Ha fatto buoni allenamenti, vedremo domani se gioca”.