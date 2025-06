Mondiale per Club, l’Inter si qualifica agli ottavi se…

Dopo la vittoria di rimonta dell’Inter, l’Urawa Red Diamonds ha abbandonato con una giornata di anticipo le speranze di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Come ci si aspettava alla vigilia della competizione, i nerazzurri se la giocheranno dunque sino all’ultima giornata con Monterrey e River Plate.

Messicani e argentini, nel frattempo, nella notte si sono resi protagonisti di un pareggio per 0-0. Ciò ha consentito all’Inter di raggiungere il River in vetta alla classifica a quota 4 punti, con il Monterrey al terzo posto a 2 sole lunghezze. In vista dell’ultima giornata del girone, nella quale la formazione di Inzaghi dovrà affrontare i temutissimi argentini, vediamo quali saranno le chance qualificazione dei nerazzurri.

L’Inter si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club se:

vince contro il River Plate e si aggiudica pure il primato del gruppo E;

e si aggiudica pure il primato del gruppo E; il Monterrey non vince contro l‘Urawa (in questo caso i nerazzurri possono anche permettersi di pareggiare o perdere);

In caso di pareggio tra Inter-River Plate e di vittoria del Monterrey, le tre squadre arriverebbero a 5 punti. In quel caso, secondo i criteri Fifa, l’Inter sarebbe avvantaggiata per diversi motivi. Il primo criterio, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, riguarda la classifica avulsa tra le tre squadre: squadre alla pari, tutte a quota 2. Secondo criterio: la differenza reti negli scontri diretti: zero per tutti. Terzo criterio: il numero di gol segnati negli scontri diretti. Al momento la classifica è: Inter 1 gol segnato, Monterrey 1 gol segnato, River Plate 0 gol segnati. Questo significa che con lo 0-0 passa l’Inter (col Monterrey), con l’1-1 Inter sicura e poi duello River-Monterrey che a quel punto dipenderà dalla differenza reti di tutto il girone, dal 2-2 in avanti (3-3, 4-4…) qualificazione per River e Inter (come seconda).

L’Inter, invece, direbbe addio alle speranze qualificazione solamente in caso di sconfitta contro il River Plate e di vittoria del Monterrey sull’Urawa. Per riassumere, infine, all’Inter servirà vincere o pareggiare contro il River Plate, oppure sperare che i messicani non vincano in caso di sconfitta contro gli argentini.