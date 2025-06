Allarme SQUALIFICA Inter: 3 titolari a rischio al Mondiale

Manca ormai poco alla 3a e ultima giornata del Mondiale per Club. Nel girone E, l’Inter di Chivu sfida il River Plate al Lumen Field di Seattle, con a disposizione due risultati per centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

Non sarà una gara semplice per i nerazzurri, che dovranno fare attenzione anche ai cartellini. In caso di ammonizione, infatti, c’è il rischio che 3 giocatori titolari fin qui siano costretti a saltare l’eventuale prima gara della fase a eliminazione diretta.

Si tratta di Barella, Asllani e Lautaro Martinez, che hanno rimediato un cartellino giallo nelle 2 gare precedenti. Al Mondiale per Club, infatti, basta una sola ammonizione per entrare in diffida. Le sanzioni disciplinari ricevute saranno azzerate solo dopo i quarti di finale.