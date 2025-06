Thuram: “Monaco non sarà la mia ultima finale con l’Inter”

La finale di Champions League di Monaco è un ricordo ancora vivo nella testa dei giocatori dell’Inter, nonostante, tanto che ne ha parlato anche Cristian Chivu. Sull’argomento è tornato anche Marcus Thuram nel corso di una lunga intervista rilasciata a The Athletic.

Il centravanti francese ha evidenziato le ragioni che hanno portato alla dura sconfitta contro il Paris Saint-Germain, sottolineando anche come quella gara non possa eliminare tutto il percorso precedente. Non solo: Thuram ha anche rilanciato le ambizioni personali e dell’Inter, assicurando che la finale dello scorso maggio non sarà di certo l’ultima occasione per vincere qualcosa di importante.

Queste le sue parole:

FINALE – “Quello che è successo è quello che tutti hanno visto: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore squadra del mondo. Nulla ha funzionato per noi. Tutto ha funzionato per loro. E abbiamo visto il risultato: cinque a zero. Il risultato è il riassunto perfetto di come è andata la partita”.

PERCORSO – “Non credo che la nostra squadra sarà ricordata per l’ultima partita, perché abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi squadre come il Barcellona e il Bayern Monaco. Credo che siamo arrivati ​​tra le prime quattro nella fase a gironi. Quindi, per quanto mi riguarda, non ricordo questa stagione di Champions League per una una sola partita, l’ultima. Credo che siamo cresciuti anche come squadra e quello che è successo è successo in finale non può riassumere la nostra stagione. Michael Jordan ha giocato 15 anni e ha vinto sei campionati. Gli altri nove anni sono stati un fallimento?

AMBIZIONI – “Non credo che la finale di Champions League sia l’ultima possibilità. Quasi più di tre quarti della squadra che ha giocato la finale di Champions League è ancora sotto contratto con l’Inter, quindi non credo che sia l’ultima possibilità. Non credo che l’abbiamo vista come l’ultima possibilità. Eravamo dispiaciuti di aver perso la finale, di averla persa in quel modo e di aver sprecato una grande opportunità che avrebbe potuto aggiungere un grande tassello alla nostra carriera… Abbiamo ancora tante stagioni da giocare. Ho ancora tante stagioni all’Inter. Non è stata l’ultima occasione. È stata un’occasione persa.”