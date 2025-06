Nuovo allenatore per l’Inter: l’ANNUNCIO è a un passo

Il Mondiale per Club ha allungato più del previsto la stagione dell’Inter. Tuttavia, già da diverse settimane i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per programmare il futuro. Oltre alle novità della Prima Squadra, c’è da preparare anche la prima annata della squadra Under 23, che esordirà nel campionato di Serie C. A partire dall’allenatore.

Come riportato da Matteo Moretto, sembra essere ormai a un passo Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera. Il tecnico starebbe risolvendo in queste ore il suo contratto in essere con il Vicenza. Pertanto, a breve potrebbe arrivare l’annuncio del suo ritorno all’Inter.