Infortunio UFFICIALE di un titolare: l’annuncio dell’Inter

Impegnata nel Mondiale per Club, l’Inter ha dovuto fare fin qui i conti con diverse assenze, anche piuttosto importanti. Tra queste rientra sicuramente quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista si è sottoposto alla risonanza magnetica, che ha confermato l’entità del suo infortunio: risentimento al soleo della gamba destra.

Questo il comunicato dell’Inter:

“SEATTLE – Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra”.