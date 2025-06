Infortunio Calhanoglu: quante partite salta con l’Inter

Dopo l’infortunio rimediato nella finale di Champions League, Hakan Calhanoglu non è più sceso in campo con la maglia dell’Inter. Aggregato alla rosa impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, il centrocampista non è ancora a disposizione di Chivu.

La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto nelle ultime ore, che ha evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra, potrebbe complicare ulteriormente i piani per il suo rientro. Le condizioni del centrocampista andranno valutate con attenzione di giorno in giorno, ma si possono già fare alcune ipotesi.

Stando così le cose, è altamente probabile che il centrocampista salti gli eventuali ottavi di finale. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare a disposizione per i quarti, ma c’è la possibilità che la sua assenza possa essere anche più prolungata.