Inter-River Plate, formazioni UFFICIALI: Chivu cambia ancora

Tutto pronto al Lumen Field di Seattle, per Inter-River Plate, gara valida per la 3a giornata del giorne E del Mondiale per Club 2025, con i nerazzurri che hanno 2 risultati su 3 per riuscire a passare alla fase a eliminazione diretta. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma giovedì 26 giugno alle 3.00 (ore italiane).

Chivu cambia ancora e torna a un più classico 3-5-2. Il tecnico deve fare ancora i conti con diverse assenze, ma ritrova Dumfries sulla fascia destra. La novità più interessante, però, arriva in attacco, con Francesco Pio Esposito per la prima volta titolare, al fianco di Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-River Plate, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi tramite la pagelle live.