Pagelle live Inter-River Plate: voti e giudizi

Il 26 giugno 2025 è in programma Inter-River Plate, gara valida per la 3a giornata del girone E del Mondiale per Club. Allo stadio Lumen Field di Seattle, ai nerazzurri basta un pareggio per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione Inter

Inter-River Plate: migliori e peggiori in campo

SOMMER

DARMIAN

ACERBI

BASTONI

DUMFRIES

BARELLA

ASLLANI

MKHITARYAN

DIMARCO

LAUTARO MARTINEZ

F. ESPOSITO

CHIVU

Inter-River Plate, il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 F. Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 S. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

RIVER PLATE (4-3-3): 1 Armani; 4 Montiel, 28 Martínez Quarta, 17 Díaz, 21 Acuña; 29 Aliendro, 5 Kranevitter, 8 Meza; 30 Mastantuono, 9 Borja, 11 Colidio.

A disposizione: 25 Ledesma, 2 Gattoni, 6 Pezzella, 7 Rojas, 10 Lanzini, 13 Rivero, 14 Gonzalez Pirez, 16 Bustos, 18 G. Martinez, 19 Tapia, 20 Casco, 26 I. Fernandez, 35 Costantini, 38 Subiabre, 39 Lencina. Allenatore: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Tantashev (UZB)