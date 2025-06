L’annuncio di Chivu su Pio Esposito e Lautaro Martinez

A pochi minuti da Inter-River Plate, gara valida per la 3a giornata del girone E del Mondiale per Club, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita che attenderà i nerazzurri al Lumen Field di Seattle.

Inter-River Plate, le parole di Cristian Chivu

“Esposito e Lautaro insieme? Sono curioso di vederli tanto quanto voi. Sono un bel misto di qualità tecnica, ma anche di gioventù ed esperienza. Non vedo l’ora di vederli giocare insieme”.

“Più tensione? Tratto tutte le partite in modo uguale. La vita e la professione mi hanno insegnato a non sottovalutare mai una partita. Sono tutte finali e cerco di trasmetterlo ai giocatori”.