Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-River Plate, 3a giornata del girone E del Mondiale per Club. Il vicepresidente nerazzurro ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri

Inter-River Plate, le parole di Javier Zanetti

“Un’emozione speciale questa partita. Vedere una squadra argentina che porta tantissimi tifosi, il River Plate è una delle squadre più importanti in Argentina. Può essere una grande partita, hanno un grande gruppo e un grande allenatore”.

“Gallardo si presenta con un 4-3-3 e hanno davanti giocatori di grande qualità. Dobbiamo essere concentrati e molto attenti”.

“Sono felicissimo per l’opportunità per Chivu, un fratello del Triplete. Nella nostra chat gli abbiamo detto che non sarà mai da solo. Conosce l’ambiente, il dna dell’Inter e mi auguro che possa avere un grande progetto. Lo merita, è intelligente e ha valore umani importanti. Sarò al suo fianco e lo proteggerò al massimo possibile”.

“Andare avanti conta tanto, perché è una grande competizione. Oggi cerchiamo la qualificazione e poi vedremo dove potremo arrivare”.

“Per me è fondamentale investire sui giovani. Ne abbiamo di bravi. Pio Esposito ha una grande opportunità. Questo Mondiale è importante per loro, possiamo contare su di loro e speriamo possano crescere con noi”.