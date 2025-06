Tripla squalifica UFFICIALE: saltano Inter-River Plate

Nelle scorse ore si è disputata anche la seconda giornata del Gruppo E, nella quale è già emerso un primo verdetto definitivo. L’Urawa Red Diamonds, infatti, con la sconfitta incassata in extremis contro l‘Inter per via del gol di Valentin Carboni siglato nei minuti di recupero, con un turno di anticipo ha abbandonato aritmeticamente il sogno qualificazione agli ottavi.

Attualmente, a fronte del pareggio senza reti tra River e Monterrey, a guidare la classifica a quota 4 punti insieme agli argentini ci sono anche i nerazzurri. All’Inter basterà non perdere nell’ultima gara del girone contro la squadra di Gallardo per avere la certezza di approdare agli ottavi. Una sfida che non vedrà tra i suoi protagonisti ben calciatori.

Stiamo parlando di Kevin Castaño, Enzo Perez e Giuliano Galoppo. Il centrocampista colombiano del River Plate nei minuti finali dell’incontro pareggiato con il Monterrey ha infatti rimediato un cartellino rosso e salterà per squalifica la gara contro dell’ultima giornata del Gruppo E contro l’Inter. Stessa sorte sia per i due argentini che, diffidati dopo i gialli della prima giornata, hanno ricevuto un’altra ammonizione a testa e non potranno sfidare i nerazzurri.

Per l’Inter, invece, saranno tutti a disposizione di Cristian Chivu, al netto dei calciatori fuori per infortunio. Nessuna squalifica rimediata dai nerazzurri che contrano tre calciatori tra i propri diffidati: Asllani, Barella e Lautaro Martinez.