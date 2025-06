Bocciatura pesante per Luis Henrique: “Sempre in ritardo”

Rimasto in campo per 85′, Luis Henrique non è riuscito ieri sera nella vittoria con l’Urawa Red Diamonds a confermare quanto di buono aveva fatto vedere all’esordio dinnanzi al Monterrey. L’esterno brasiliano non ha messo in luce i dribbling, sua caratteristica principale, ed ha fatto correre un paio di rischi a suoi compagni perdendo dei palloni sanguinosi.

L’ex Marsiglia ha comunque dalla sua parte diverse attenuanti: sbarcato nel mondo Inter da pochissimi giorni, dovrà avere il tempo necessario di conoscere non solo il sistema di gioco nerazzurro, ma anche di affinare l’intesa coi nuovi compagni. Del resto, anche a Denzel Dumfries erano serviti dei mesi di adattamento al calcio italiano prima che diventasse un titolare fisso di Simone Inzaghi.

Al momento, però, regna ancora parecchia confusione. Da qui la bocciatura pesantissima arrivata questa mattina nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. La rosea ha ritenuto insufficiente la prestazione di Luis Henrique, investimento sin qui più oneroso dell’Inter che per averlo ha versato ben 25 milioni di euro nelle casse del Marsiglia.

Il noto quotidiano ha riservato un 4 in pagella al brasiliano con la seguente motivazione: “Deve ancora capire in che ecosistema si trovi: in ritardo su un cross di Zale e pure sul gol. Mancano i dribbling, le palle perse abbondano”.