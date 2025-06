Difesa Inter da INCUBO: c’è un dato preoccupante

Anche ieri sera, in un match in cui partiva nettamente coi favori del pronostico, l’Inter è riuscita a complicarsi la vita incassando un gol dopo pochi minuti su una ripartenza dell’Urawa. In un primo tempo povero di emozioni, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare il lungo possesso palla in azioni da gol, evidenziando degli evidenti problemi ad impensierire squadre ben organizzate e chiuse in difesa.

Nella ripresa, grazie anche alla freschezza portata in campo dai cambi, Cristian Chivu è riuscito a riprendere in mano la gara e ribaltarla coi gol di Lautaro Martinez e Valentin Carboni. Una vittoria che serviva e che sicuramente darà morale ad una squadra evidentemente segnata nel profondo dalla durissima sconfitta con il Psg.

Ad ogni modo, la partita di ieri sera sottolinea ancora una volta un dato su cui riflettere in vista delle prossime mosse di mercato. Considerando le ultime cinque partita giocate, l’Inter ha subito almeno una rete in quattro occasioni diverse e sempre nel primo tempo se consideriamo le ultime tre. Una statistica che con ogni probabilità porterà il club ad intervenire nella finestra di luglio.