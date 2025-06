Inter, incontro finale per Bonny: cosa manca per l’accordo

La settimana che si sta per aprire potrebbe essere quella decisiva in casa Inter sul fronte Bonny. L’attaccante francese rimane l’obiettivo numero uno sull’agenda nerazzurra ed ha già dato il suo ok al trasferimento a Milano. Dopo aver già raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore, il club interista dovrà adesso definire gli ultimi dettagli con il Parma.

Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, le due società hanno già programmato un nuovo appuntamento a distanza per chiudere l’operazione durante la prossima settimana. Trattativa già impostata che si chiuderà con ogni probabilità sui 25 milioni: l’Inter vorrebbe arrivarci attraverso una parte fissa di 22 più bonus, mentre il Parma chiede la garanzia di incassare i 25 milioni per intero.

Da stabilire, inoltre, anche la formula dell’affare con l‘Inter che spinge per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Parma ha comunque dato la disponibilità a questa modalità, ma si dovrà trattare sul gettone iniziale che i nerazzurri dovranno versare agli emiliani.

Non vi sarà, infine, alcuna contropartita tecnica: Sebastiano Esposito dovrebbe finire in ogni caso al Parma, ma all’interno di un affare diverso da quello legato a Bonny, per un’operazione che dovrebbe portare circa 8 milioni di euro nelle casse nerazzurre.