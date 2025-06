Non ha convinto Chivu: cessione Inter da 8 milioni

E’ stata un’Inter per certi aspetti inedita quella vista sino a questo momento negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Nelle prime due partite i nerazzurri hanno registrato diverse indisponibilità per via dei numerosi infortuni accusati. Per questa ragione, Chivu è stato costretto a puntare su diversi giovani e volti nuovi come nel caso di Sebastiano Esposito e Luis Henrique.

Se l’esterno brasiliano avrà comunque tempo per ambientarsi e dimostrare tutto il suo valore, sembra invece difficile che l’attaccante classe 2002 non avrà altre chance. Dopo essere partito da titolare nei primi due incontri dell’Inter al Mondiale, Esposito non è riuscito ad incidere lasciando specialmente nel match contro l’Urawa sensazioni tutt’altro che positive.

Il destino per lui, che nell’ultima stagione ha ben figurato in prestito all’Empoli, sembra essere segnato. Come scritto dal Corriere dello Sport, Esposito con ogni probabilità finirà al Parma per un’operazione complessiva da 7-8 milioni di euro per le casse nerazzurre. Contrariamente a quanto si potesse pensare, il centravanti non verrà inserito come contropartita all’interno dell’affare Bonny-Inter, ma verrà trattato in un affare slegato.