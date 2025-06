Inter, c’è il COLPO trequartista: “Si spende grossa cifra”

In queste prime due partite con Cristian Chivu come allenatore dell’Inter si sono intraviste già alcune differenze con quanto i tifosi erano abituati a vedere con Simone Inzaghi dal punto di vista tattico. L’allenatore rumeno ha in mente infatti alcune novità per la formazione nerazzurra e questo può cambiare anche il mercato.

Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, dopo la chiusura del colpo Bonny col Parma, per l’Inter è in programma un tentativo con il Como per Nico Paz. Il trequartista argentino è un obiettivo da molto tempo ma per acquistarlo potrebbe servire una proposta molto ricca, questo il punto dal TG sportivo su Italia 1:

“L’Inter vuole spendere una cifra importante per il grande sogno della trequarti che è Nico Paz del Como. Nel 3-4-2-1 di Chivu serve qualità sulla trequarti e Nico Paz è da sempre il preferito della dirigenza nerazzurra. Il Real Madrid ha tempo fino al 30 giugno per attivare la clausola di recompra dal Como”.