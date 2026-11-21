Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter entra nel vivo di un calendario fitto e impegnativo. Secondo quanto riporta Il Giornale, da oggi fino al 22 dicembre i nerazzurri scenderanno in campo 9 volte, con la Supercoppa di Lega contro la Lazio a San Siro come appuntamento conclusivo del periodo.

La prima sfida di questa sequenza è quella contro l’Atalanta. La pausa, sottolinea il quotidiano, ha consentito a Chivu di recuperare qualche elemento. In particolare, Thuram torna più fresco rispetto alle ultime uscite: dopo aver saltato l’inizio del ritiro con la Francia, il francese si ritrova più riposato rispetto a come era stato impiegato contro il Como, nella nona partita consecutiva giocata fra ottobre e novembre.

Guardando alla gara con i bergamaschi, Il Giornale riferisce che Chivu starebbe pensando di schierare Esposito e Thuram in attacco dal primo minuto, riservando al rientrante Lautaro un ingresso nella ripresa. Una scelta che terrebbe conto anche del successivo impegno di mercoledì in Champions League contro lo Stoccarda, sempre a San Siro.

Sul fronte della Supercoppa, il trofeo torna in Italia in formato di sfida secca: la competizione era inizialmente prevista in Arabia Saudita, ma lo spostamento è stato determinato dalla Coppa d’Asia, posticipata a causa della situazione nella regione.