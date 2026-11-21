Anche nella sessione mattutina di oggi, l’ultima prima della partita, Zielinski ha svolto lavoro personalizzato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il recupero del centrocampista polacco per il match con l’Atalanta appare ancora molto incerto.
Già nella giornata di ieri l’ipotesi più ottimistica lo vedeva al massimo in panchina, con la sua titolarità esclusa. A centrocampo Chivu dovrebbe affidarsi a Calhanoglu, Barella e a uno tra Sucic e Mkhitaryan.
Resta da decidere se il tecnico sceglierà di convocarlo comunque per il viaggio a Bergamo oppure se preferirà attendere il suo rientro in gruppo, in vista della successiva impegno contro lo Stoccarda.