Nove partite da qui a Natale, tra campionato, coppe e Supercoppa: è il programma che attende l’Inter nelle prossime settimane, secondo quanto scrive La Repubblica. E il primo test arriva già domani sera, quando i nerazzurri faranno visita all’Atalanta di Sarri alla New Balance Arena di Bergamo.

Il quotidiano sottolinea che i bergamaschi sono in ritardo in classifica e che nelle ultime stagioni hanno perso sistematicamente contro l’Inter. Un contesto che alimenta ottimismo in casa nerazzurra, anche se la trasferta resta impegnativa.

Chivu si presenta alla vigilia sull’onda di un momento positivo: il 2-0 rifilato al Como e la Panchina d’oro ricevuta dai colleghi allenatori. La rosa è quasi al completo e torna disponibile Lautaro Martinez, anche se il suo impiego da titolare non è scontato. Secondo La Repubblica, davanti dovrebbero partire dall’inizio Esposito, galvanizzato dalle reti messe a segno con la nazionale, e Thuram, rientrato da un piccolo infortunio.

Il tema più delicato, però, riguarda la gestione delle energie. L’Inter è l’unica squadra impegnata su tutti e quattro i fronti — campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana — e nessun’altra rivale affronterà un numero altrettanto elevato di partite entro le festività. Come osserva il quotidiano, la capacità di dosare le forze diventerà determinante quanto i risultati sul campo.