Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina nella sfida contro l’Atalanta, con lo staff tecnico deciso a non correre rischi dopo i recenti problemi fisici del capitano nerazzurro. L’obiettivo è gestirne il rientro in modo graduale, tenendo già d’occhio il match europeo contro lo Stoccarda, previsto appena tre giorni dopo.

Il Toro vuole tornare a disposizione e dare il proprio contributo in fase offensiva, ma la prudenza resta la linea guida. Durante la sua assenza ha risposto presente Thuram, protagonista nel reparto avanzato. Chivu può contare anche su Esposito, che ha vissuto un’esperienza positiva con la Nazionale, confermando le sue doti sotto porta.

I numeri parlano chiaramente a favore di Lautaro contro i bergamaschi: l’argentino ha segnato in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro la Dea, per un totale di otto reti da quando è arrivato in Italia. Dati che spiegano perché Chivu speri di poterlo schierare almeno a gara in corso.

Sul piano collettivo, l’Inter si conferma tra le squadre più prolifiche del campionato. Nelle prime undici giornate i nerazzurri hanno totalizzato 234 conclusioni, un primato assoluto nel panorama della Serie A. Nove punti sono arrivati grazie alle reti messe a segno nell’ultimo quarto d’ora di gioco, segnale di una continuità offensiva che non si allenta mai.

Con 36 gol nelle prime 15 partite stagionali, l’Inter punta a superare nuovamente quota cento reti complessive in tutte le competizioni, traguardo centrato nelle ultime sette stagioni di fila. Nella precedente annata il club aveva chiuso con 119 gol in 54 partite. Il progressivo recupero di Jones, unito al rientro di Lautaro, metterebbe a disposizione di Chivu risorse aggiuntive per incrementare il potenziale offensivo. La partita contro l’Atalanta servirà anche a misurare la condizione dei giocatori rientrati e la tenuta del ritmo realizzativo della squadra.