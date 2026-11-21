Alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, Chivu può contare per la prima volta in stagione su tutti e tre i giocatori britannici acquistati in estate. Stones, Jones e Spence sono contemporaneamente a disposizione, una circostanza che non si era mai verificata dall’inizio del campionato. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport.

I più attesi al rientro sono John Stones e Curtis Jones, entrambi fermi a lungo per problemi muscolari. Il difensore ex Manchester City ha saltato circa due mesi di attività, mentre il centrocampista cresciuto nel Liverpool ha accusato uno stop di una quarantina di giorni per fastidi alla coscia e agli adduttori. Secondo il quotidiano, i due hanno potuto superare i propri acciacchi fisici grazie all’intervento dello staff medico e a un approccio cauto nella gestione del recupero.

Diversa la storia di Djed Spence, che dei tre è stato finora il più presente. Nel periodo precedente alla sosta delle Nazionali, l’esterno destro aveva già trovato continuità, distinguendosi per rapidità, qualità nella progressione e attitudine offensiva. L’Inter lo aveva acquistato con un’operazione da 35 milioni di euro, bonus compresi.

La dirigenza aveva identificato Stones e Jones come acquisti di livello internazionale per rafforzare la rosa dopo il Double. I guai fisici ne hanno però ritardato l’impatto effettivo. Complessivamente, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha investito circa 70 milioni per i tre britannici nella sessione estiva di mercato.

La disponibilità simultanea dei tre apre una nuova fase nella stagione nerazzurra. Chivu potrà inserirli progressivamente nelle rotazioni, ampliando le soluzioni tattiche a disposizione in vista dei prossimi impegni.