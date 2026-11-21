Ospite di TMW, l’ex calciatore e attuale tecnico argentino Mario Alberto Santana ha parlato dei possibili eredi di Lionel Messi in Nazionale, dopo il ritiro dell’asso dal calcio internazionale. Nel suo intervento, Santana ha toccato anche il nome di Lautaro Martinez.

Sul capitano dell’Inter, le parole dell’argentino sono state nette: «Sul giocatore nerazzurro cosa possiamo aggiungere? È un calciatore straordinario, è il capitano dei milanesi e non molla mai».

Il dibattito si è concentrato soprattutto sul confronto tra Nico Paz e Franco Mastantuono. «In questo momento Nico Paz è un po’ più avanti», ha spiegato Santana, sottolineando come stia giocando con continuità nel Como. Su Mastantuono, invece, il giudizio è stato cauto ma ottimista: «È in continua crescita e non ha ancora fatto vedere tutto il suo valore».