Domenica sera alla New Balance Arena va in scena Atalanta–Inter, una sfida che porta con sé una storia fatta di episodi opposti: armonia sul piano della politica sportiva, distanze ben più marcate su alcune scelte di campo. A ripercorrere il rapporto tra le due società è La Gazzetta dello Sport, che parla di un legame oscillante tra amore e odio, scandito da casi precisi rimasti nella memoria.

Al centro di questo intreccio c’è inevitabilmente Gasperini, allenatore che ha vissuto entrambe le realtà sulla propria pelle. L’esperienza nerazzurra fu brevissima: nominato tecnico il 1° luglio 2012, esonerato il 21 settembre dello stesso anno. Cinque partite, quattro sconfitte, nessuna vittoria, una Supercoppa persa nel derby contro il Milan. Secondo la rosea, il tecnico di Grugliasco si trovò a guidare una squadra svuotata nelle motivazioni dopo il Triplete vinto con Mourinho, e non riuscì a perseguire le proprie idee su un gruppo profondamente diverso da quello che aveva immaginato.

All’Atalanta la storia prese tutt’altra direzione. Nove anni di successi, calcio spettacolare, plusvalenze record e qualificazioni in Champions League. Il culmine, secondo la Gazzetta, arrivò con la conquista dell’Europa League contro il Leverkusen, risultato che ha riscritto in modo definitivo la storia del club bergamasco.

Due esperienze agli antipodi per uno stesso allenatore: da un lato le cicatrici di un’avventura sfortunata per tempistica e contesto, dall’altro i segni di una squadra trasformata nel profondo e consegnata alla storia del calcio europeo.